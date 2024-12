Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2024 in DIRETTA: Ljutic in testa! Peterlini 11ma, eliminate le altre azzurre. Seconda manche alle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO D11.30I PETTORALI DI PARTENZA11.58: per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 13.30 per ladellodi. Grazie per averci seguito, buona giornata! A più tardi11.57. Dominio di Zrinkache ha sfruttato al meglio la tracciatura del padre, Duerr e Rast sotto al secondo di ritardo, poi tutte a inseguire con distacchi importanti. Unica azzurra qualificata Martina, undicesima. Prova complessivamente deludente, un’altra, per la squadra italiana che non riesce ad avere continuità di risultati11.56: Questa la classifica finale della primacon i piazzamenti dellenon qualificate:1 Zrinka(CRO) 51.182 Lena Duerr (GER) +0.513 Camille Rast (SUI) +0.