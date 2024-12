LIVE – Italia-Svizzera 2-0 United Cup 2025 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale delle tre partite della sfida, esordio della squadra azzurra nellaCup. La squadra azzurra è sbarcata a Sydney già da qualche giorno per assorbire il fuso orario, allenarsi in vista del torneo e svolgere i consueti impegni off-court prima dell’inizio della competizione. La formazione elvetica, invece, è già scesa in campo nel corso della seconda giornata di incontri, superando al doppio decisivo la Francia. Belinda Bencic, rientrata sul circuito da un paio di mesi dopo lo stop per maternità, ha facilmente disposto di Chloe Paquet, mentre Dominic Stricker – altro giocatore rientrato nella seconda parte della scorsa stagione dopo un lungo stop per infortunio – si è arreso in due set lottati a Ugo Humbert. Poi, i due hanno sconfitto nel doppio la coppia composta da Lechemia e Roger-Vasselin.