Oasport.it - LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Besançon 2024 in DIRETTA: Van der Poel subito nelle prime posizioni, cade Vanthourenhout

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Van derpassa in testa alla gara al termine del tratto in discesa. Vedremo se ora l’olandese aprirà il gas per fare il vuoto.15.25 Van dersbatte la mano destra sulla gamba. L’olandese sembra patire leggermente le condizioni fredde.15.23era risalito fino alla ventitreesima posizione. Ora il belga dovrà rimontare nuovamente.15.23 PROBLEMI!! Giornata nera per il belga che è costretto a fermarsi ai box per cambiare una scarpa.15.22 Van derrimane alle spalle di Aerts. L’olandese finora ha scelto di non attaccare il belga.15.21 Vandeputte prova a riportarsi sul duo di testa allungando sugli altri inseguitori.15.19è trentunesimo a 41 secondi. Il belga ha tanti atleti da superare che possono fargli perdere altro tempo prezioso.