L'Italia vince di forza in United Cup, Renzo Furlan: "Grande reazione di Cobolli, match fantastico di Paolini"

ha esordito in maniera brillante allaCup 2025, competizione a squadre miste in corso di svolgimento in Australia. Gli azzurri hanno surclassato la Svizzera con un perentorio 3-0 sul cemento di Sydney e si sono avvicinati alla qualificazione ai quarti di finale, che potranno raggiungere imponendosi anche in una partita contro la Francia tra un paio di giorni (in caso di sconfitta per 3-0 occorrerà aspettare i risultati di altri confronti).I nostri portacolori hanno visto i propriin due set, non concedendo nulla agli avversari: Flavioha avuto la meglio su Dominic Stricker, Jasmineha regolato la rientrante Belinda Bencic con un doppio 6-1, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno giganteggiato nel doppio misto disputato contro Bencic e Stricker. Una prova diofferta dalla nostra Nazionale, che continua a regalare soddisfazione dopo aver alzato al cielo Coppa Davis e BJK Cup nel mese di novembre.