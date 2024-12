Ilrestodelcarlino.it - Le regole per la festa del 31. Vietati petardi e biciclette

Come da tradizione, a mezzanotte del 31 dicembre brucerà, sul Crescentone di piazza Maggiore, il Vecchione d’artista progettato quest’anno dall’illustratrice Fumettibrutti, su invito del Comune. La serata, accessibile a 9.000 persone, comincerà intorno alle 22 e vedrà protagonista la musica con l’alternarsi in consolle di due donne: Missin Red e Valentina Dallari, in un continuum fino all’1.30 del primo gennaio 2024. Il fronte sicurezza. L’ingresso in piazza sarà consentito a partire dalle 21.30 con controlli nei due accessi da piazza Nettuno e via dell’Archiginnasio, mentre saranno quattro le uscite: si potrà defluire anche da via IV Novembre e piazza Re Enzo. Riservato ai disabili l’accesso da via IV Novembre, che consente di raggiungere con comodità l’area a loro dedicata, allestita sul sagrato di San Petronio.