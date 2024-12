La roadmap di Al-Jolani per la Siria | Nuova Costituzione tra 3 anni elezioni tra 4 E apre a Trump e Putin

Leggi su Open.online

Ci potrebbero volere fino a treper scrivere unain. Uno in più, quattro, prima di poter organizzare nuovegenerali. È quanto prevede Abu Mohammed al-, capo della coalizione di ribelli islamisti che all’inizio di dicembre ha rovesciato il regime di Bashar al-Assad e nuovo leader de facto della. In un’intervista esclusiva con Al Arabiya News, al-ha svelato quali saranno i prossimi passi del riassetto istituzionale del Paese. La priorità, ha spiegato, è realizzare un censimento completo della popolazione. Solo allora sarà possibile indire una consultazione elettorale legittima. In ogni caso, ha assicurato al-, ini inizieranno a vedere miglioramenti significativi nei servizi pubblici entro un anno.La fine delle milizie di al-L’intervista ad Al Arabiya News si inserisce nello sforzo di al-di accreditarsi agli occhi della comunità internazionale come un leader pragmatico e moderato.