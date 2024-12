Panorama.it - La classifica dei film e delle serie tv più visti del 2024

Leggi su Panorama.it

Li abbiamo guardati, li abbiamo amati e ne abbiamo discusso senza sosta, settimana dopo settimana dopo averliper la prima volta. Sono ie letv più belle e popolari del. Un anno straordinario per gli amanti del cinema e dell’intrattenimento, i quali attendevano i loro titoli preferiti in streaming. Da Netflix a Prime Video, da Disney+ a Sky, da Apple TV+ a Paramount+, le piattaforme streaming hanno in catalogotv che, nei 12 mesi appena trascorsi, ci hanno sognare, ridere, tremare e riflettere.I 10piùdelDopo un anno di pellicole imperdibili Ecco la top 10 deipiù popolari in streaming (basandosi sull'attività degli utenti su JustWatch).A dominare l’attenzione del pubblico italiano è stato il genere epico, presente in unadicome Killers of the Flower Moon, ildi Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, e Civil War, ambientato in un'America del futuro divisa in molteplici fazioni coinvolte in una guerra civile.