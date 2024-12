Inter-news.it - Inter, 2 nomi appuntati per l’estate! A gennaio solo per… Eventi – SI

L’non dovrebbe muoversi sul mercato, ma dovrà farlo in estate. Duesono già sul taccuino della dirigenza.ALCUNI APPUNTI – L’ieri ha regolato il Cagliari per 0-3 e da domani può iniziare a preparare la partita contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa italiana. A tal proposito, da Appiano Gentile arriva il punto sugli infortunati e sui chi potrà già recuperare contro la Dea giovedì 2. Per quanto riguarda il calciomercato, ne ha parlato in video l’esperto di Sportitalia Alfredo Pedullà. Lo stesso giornalista ha confermato la tranquillità del mercato invernale dei nerazzurri, che non dovrebbero fare nulla. Mentre in estate, ci sono già alcunisul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta. In particolare Nico Paz e il centravanti del Bologna Castro.