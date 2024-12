Inter-news.it - Fonseca a rischio prima di Milan-Roma! Un ex Inter tra i candidati

Paulosta vivendo un momento preoccupante e rischia la panchina nella partita tra. C’è un extra isecondo Gianluca Di Marzio su X.RISULTATI – Pauloin questo momento sta rischiando come non mai la panchina.diil portoghese vive minuti difficili, perché in caso di sconfitta sarebbe veramente esonerato dalla dirigenza rossonera. Questo è quanto emerge da Gianluca Di Marzio su X.ha portato ila quota 26 punti in queste prime 16 giornate di campionato. Ottavo posto e Udinese più vicina piuttosto che il piazzamento in UEFA Champions League., panchina a! L’alternativaSITUAZIONE – Paulonon è asolamente per i risultati sul campo. L’allenatore ha perso la fiducia del club nelle ultime ore anche a causa dei rapporti non proprio idilliaci con i calciatori rossoneri.