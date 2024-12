Formiche.net - Cosa comporta la vicenda dei cavi sottomarini nel Baltico

Il periodo natalizio non ha impedito che si registrasse un aumento della tensione nel bacino del Mar. L’evento più significativo, risalente allo scorso giovedì 26 dicembre, è stata la confisca da parte della marina militare finlandese della “Eagle S”, una vecchia petroliera registrata nelle Isole Cook, nel Pacifico meridionale. Dietro la decisione delle autorità finlandesi il sospetto (che potrebbe essere confermato dal materiale acquisito a bordo dai rappresentanti di Helsinki) che il vascello in questione non solo sia parte della flotta fantasma di Mosca, strumento con cui il Cremlino mira ad evadere le sanzioni imposte dai Paesi occidentali, ma che sia anche direttamente responsabile del danneggiamento (avvenuto nel giorno di Natale) di cinque, tra cui uno responsabile del trasporto di energia tra Finlandia ed Estonia.