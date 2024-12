Justcalcio.com - Corriere dello Sport – i dettagli della trattativa con l’Empoli

2024-12-29 00:01:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal:Lazio-Atalanta 1-1: cronaca, statistiche e tabellinoLa Lazio accelera conper FazziniNel mirino dei biancocelesti c’è Jacopo Fazzini, mezzala delche piace dai tempi in cui in panchina c’era ancora Maurizio Sarri. Un elemento apprezzato evidentemente anche da Baroni, visto che la Lazio sembra puntare sul 21enne toscano (nato nel 2003 a Massa) ritenuto la pedina giusta da inserire nel gruppo anche in ottica futura, per completare la rifondazione iniziata la scorsa estate dopo la fine del ciclo precedente.Serie A: la classifica aggiornataLa formula del trasferimentoNelle ultime ore c’è stata un’accelerata nellatra Lazio e Empoli e le parti sono vicine, anche se resta ancora una distanza da limare tra la richiesta dei toscani e l’offerta dei capitolini.