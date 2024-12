Sport.quotidiano.net - Consar, derby insidioso. Vincerlo è fondamentale

Non c’è sosta per laRavenna. Dopo il rocambolesco successo al tiebreak di Santo Stefano a Fano, il sestetto giallorosso torna in campo stasera (fischio d’inizio alle 18; arbitri Beatrice Cruccolini e Marta Mesiano; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv) per affrontare Reggio Emilia, nell’ambito delle gare della seconda di ritorno del campionato di A2. La, splendida rivelazione del girone di andata, ha inaugurato il ritorno col successo esterno di Fano, undicesima vittoria stagionale su 14. Il bottino dei ravennati, secondi della classe con 30 punti in condominio con Prata, a -3 dalla capolista Brescia, è davvero cospicuo. Reggio Emilia invece è penultima in classifica, con 12 punti, in piena zona retrocessione, a -1 dalla zona salvezza e vanta uno score di 5 vittorie e 9 sconfitte.