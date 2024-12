Romadailynews.it - Cina: avviata attivita’ di prova del primo “negozio 4S” per droni

Chengdu, 29 dic – (AgenziaXinhua) – Il4S” perdellae’ stato posto indipresso una base nazionale per i test di veicoli aerei senza pilota (UAV) nel sud-ovest della, per sostenere ulteriormente la fiorente economia a bassa quota del Paese. Il “4S”, ufficialmente noto come Low-Altitude Economy Intelligent Equipment Exhibition and Sales Center, ha avviato l’digiovedi’, ha riferito il Chengdu Daily venerdi’. Il centro e’ gestito dalla base di test “Sky Eye”, situata a Pengzhou, a circa 70 km da Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan. Simile ai tradizionali negozi 4S per automobili, offre servizi di vendita, manutenzione, ricambi e informazioni sui, secondo il rapporto. Il centro fornisce anche servizi supplementari come assicurazioni per, servizi finanziari, educazione pubblica edi forum.