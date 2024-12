Ilgiorno.it - Carcere, tragedia sfiorata. Detenuto appicca incendio due agenti intossicati

Une duedella polizia penitenziaria portati in ospedale per intossicazione da fumo. Sono le conseguenze di unto nella sua cella dallo stesso 30enne, italiano, ristretto nelpavese di Torre del Gallo. È successo nella serata di venerdì, denunciato ieri dal Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) attraverso il segretario della Lombardia, Alfonso Greco, e il segretario generale, Donato Capece. Nessuno dei tre coinvolti è rimasto ustionato e anche le intossicazioni da fumo si sono per fortuna rivelate di lieve entità, con rapide dimissioni dopo le cure in ospedale. "sventata – per il Sappe – ma fino a quando avremo questa fortuna?". "In brevissimo tempo – riferisce Greco – una densa nube di fumo nera avvolgeva la cella, avendo le fiamme attinto coperta e materasso, mettendo a repentaglio la vita dell’autore dell’insano gesto.