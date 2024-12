Ilfattoquotidiano.it - Armand, l’affascinante dilemma morale nel film gorgo girato dal nipote di Ingmar Bergman

I protagonisti assoluti delsono i corridoi di una scuola elementare. Ed oseremmo dire che lo sono quasi quanto i corridoi, i bagni, le sale da ballo in Shining. E ancora: come là per trascinare lo spettatore in uno scenario inizialmente realistico poi sempre più misteriosamente surreale serviva l’immaginario Overlook Hotel; qui per ildie Liv Ullman, Halfdan Ullman Tondel, lo spazio/scena cruciale sono i corridoi antichi e moderni, le aule e aulette, le scalinate e i bagni dell’austera primo novecentesca Aspoy Skole di Alesund in Norvegia.È qui che viene convocata, per parlare di suo figlio seienne, la giovane attrice e madre single Elisabeth (Renate Reisve). La attendono il preside della scuola, una matura segretaria, un’insegnante alle prime armi e i genitori del piccolo Jon.