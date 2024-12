Ilrestodelcarlino.it - Ancona, la carica di Boccardi: "La Samb non è irraggiungibile"

L’ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio al Dorico, dove si ritroverà anche stamattina alle 10. Domani doppio allenamento. Il capitano Filippoè fiducioso, i giorni di sosta non hanno intaccato l’entusiasmo che s’è creato con i sette risultati utili consecutivi. Filippo, come sta la squadra? "Molto bene. Siamo carichi, concentrati su quello che dobbiamo fare. C’è entusiasmo. Una cosa che sappiamo che dobbiamo coltivare, importante, da tenere viva. Quando accendi un fuoco simile lo devi sempre alimentare". Cosa significa questo quarto posto al termine del girone di andata? "E’ quello che abbiamo meritato. Abbiamo vissuto un periodo difficile, ma certi momenti in un campionato non vengono a caso. Forse in alcune partite eravamo un po’ impauriti, non avevamo raggiunto ancora una determinata consapevolezza, che poi con vittorie e prestazioni, anche sofferte, abbiamo creato dentro noi stessi".