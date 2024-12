Pianetamilan.it - AIA, Rocchi ammette: “Anno complicato. Troppi rigorini. Il VAR …”

Gianluca, ex arbitro di Serie A e designatore AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Rai Radio 1', facendo un bilancio di questo 2024. Ecco, dunque, le sue parole in merito. "È stato unmolto. Il lavoro che facciamo non lascia spazio per rifiatare, coinvolge 152 persone ed è sicuramente complesso e impegnativo. Il designatore non viene quasi mai elogiato e spesso criticato, non ci si può distrarre perché si hgrandi responsabilità. Anche i piccoli momenti di soddisfazione spesso sfuggono". Non pensate di aver concesso? "Stiamo cercando di combatterli. La 7^ è stata una giornata brutta, ne abbiamo dati 9 e qualcuno era inappropriato, ma negli ultimi turni siamo tornati a dare quelli giusti. Va concesso un penalty quando c'è qualcosa di importante perché può decidere il risultati.