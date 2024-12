Lanazione.it - Violenta rissa in un locale, tutti in ospedale per cure. Sette denunciati dai carabinieri

Montopoli, 28 dicembre 2024 – E’ sera. Ed è festa. Forse uno sguardo o qualche parola di troppo. Magari rivolte a una ragazza. A volte basta poco per innescare lo scontro che dalle parole passa ai fatti. Sta di fatto che, a un certo punto, sono iniziate a volare le mani e le persone coinvolte nell’episodio hanno dovuto ricorrere alledel persone sanitario. Sul posto, infatti, sono arrivati i soccorsi inviati dalla centrale operativa del 118, una volta che è scattato l’allarme. I fatti sono della sera di Santo Stefano. E ora idella stazione di San Romano, a conclusione di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertàpersone per il reato diin concorso. I fatti si sono verificati la notte del giorno dopo Natale, all’interno di un esercizio pubblico, situato nel comune di Montopoli.