United Cup | Australia sorpresa dall’Argentina Grecia ok

Prosegue laCup 2025.di giornata è la vittoria dell’Argentina sull’per 2-1. Nella partita di apertura Nadia Podoroska batte in due set Olivia Gadecki. 6-4 6-2 in un’ora e mezza per la sudamericana numero 100 Wta. Alex de Minaur di sbarazza, come da pronostico, di Tomas Martin Etcheverry in due rapidi set. 6-1 6-4 il punteggio per il numero 9 del mondo, che fa il suo e passa il pallone decisivo al doppio misto. Doppio misto in cui Perez/Ebden partono con i favori del pronostico, ma vengono dominati dal duo Carle/Etcheverry che lancia l’Argentina in testa al Girone F. La Svizzera piega la Francia 2-1. La veterana Belinda Bencic vince facile contro Chloe Paquet (6-3 6-1) e porta avanti gli elvetici. Succede di tutto tra Hugo Humbert e Dominik Stricker. Lo svizzero, dopo aver perso il primo parziale, ha l’opportunità di portare il transalpino al terzo set ma si fa rimontare dal 5-3 e servizio perdendo due turni di battuta consecutivi per il 6-3 7-5 finale.