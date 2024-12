Oasport.it - United Cup 2025, la Svizzera piega la Francia al doppio decisivo nel girone dell’Italia

A Sydney, in Australia, si è aperto ilD dellaCupdi tennis, quello, che oggi osservava il turno di riposo: ladi Belinda Bencic e Dominic Stricker, protagonisti sia in singolare che assieme in, hato per 2-1 la.Nel singolare femminile Belinda Bencic regola in maniera piuttosto netta la transalpina Chloe Paquet, sconfitta con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 28 minuti di gioco. L’elvetica nel primo set si trova sotto 2-3, evita il break risalendo dal 15-40 nel sesto gioco e da quel momento domina la sfida, infilando quattro giochi fino al 6-3. Nella seconda partita diventano nove i game consecutivi vinti dalla, che vola sul 5-0 e poi chiude comodamente sul 6-1.Nel singolare maschile il transalpino Ugo HumbertDominic Stricker per 6-3 7-5 in un’ora e tredici minuti, riequilibrando le sorti del tie.