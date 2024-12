Noinotizie.it - Surbo: rapina all’ufficio postale, ferito il direttore Stamattina

tori in azionediquesta mattina. In tre, con i volti coperti e armati di pistola, hanno fatto irruzione all’interno dei locali di piazza Aldo Moro poco dopo l’apertura degli sportelli. All’interno vi erano ile alcuni dipendenti, il primo ha opposto resistenza davanti alle richieste deitori ed è stato colpito alla testa con il calcio della pistola.Una volta arraffato il bottino i tre sono fuggiti in tutta fretta verso l’esterno dove ad attenderli vi era un complice. Il bottino è in corso di quantificazione.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviate le indagini e anche un’ambulanza del 118 che ha soccorso iled i dipendenti, in preda allo shock per il forte spavento. (leccesette.it)L'articoloil proviene da Noi Notizie.