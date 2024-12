Sport.quotidiano.net - Statistiche. Bianconeri battuti cinque volte in casa e una in trasferta

Dodici punti conquistati in, 15 in, per un totale di 27: è questo il bottino raggranellato dalla Robur nel girone di andata. Tra le mura del Franchi inon hanno mai pareggiato, o hanno vinto (4) o hanno perso (5); in esterna, invece, sono arrivati 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Sei delle lunghezze ottenute sono arrivate in rimonta, in partite in cui Bianchi e compagni sono riusciti a recuperare da uno svantaggio. Nessun gettone è stato invece conquistato dalla squadra di Magrini grazie a un rigore: in 17 giornate il Siena si è visto assegnare un penalty soltanto alla penultima di andata, sul campo dell’Ostiamare, ma il tiro di Niccolò Giannetti, dagli undici metri, si è stampato sulla traversa (l’attaccante ha comunque poi segnato la rete del definitivo 0-1).