Ilgiorno.it - Sparatoria in un capannone a Pontirolo Nuovo: un uomo di 42 anni cerca di scappare, si accascia e muore

(Bergamo), 28 dicembre 2024 – Un litigio all’interno di undi, nella Bergamasca, è finito in tragedia, con undi 42morto a causa delle ferite per alcuni colpi di pistola. È successo oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, in via Bergamo 20. Dalle prime informazioni, come riporta l’Eco di Bergamo, la discussione è nata all’interno di un’azienda che si occupa di rivendita di auto. La vittima è stata raggiunta da colpi di pistola, avrebbeto dinonostante le gravissime ferite, uscendo dale trascinandosi fino alla pensilina della fermata dell’autobus lì vicino, nei pressi della pista ciclopedonale. Non è riuscito ad andare oltre: si èto senza vita. Sul posto sono giunti i soccorsi, con un’ambulanza e un’automedica, e i carabinieri di Treviglio per le indagini.