Ilgiorno.it - Sesto Calende, tetto e mansarda di una villetta distrutti da un incendio

(Varese), 28 dicembre 2024 – Giornate fredde, di sole e di incendi. Sono quelle che stanno caratterizzando questa fine d’anno in Lombardia e in provincia di Varese, dove i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere quasi ogni giorno degli incendi. Soprattutto nelle abitazioni, dove spesso la manutenzione deficitaria delle canne fumarie di camini e stufe può essere all’origine d’incendi. Come quello che si è scatenato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13,15, dove ain via Dei Campi diverse squadre di pompieri sono rimaste al lavoro fin quasi alle cinque del pomeriggio per ile ladi unadalle fiamme. L’intervento di di spegnimento si è spento dopo le 18. Un’imponente nuvola di fumo si è alzata, visibile a decine di metri di distanza.