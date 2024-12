Lapresse.it - Serie A, Empoli-Genoa 1-2: il Grifone torna a vincere

Vittoria del2-1 contro l’, nella gara valevole per la 18esima giornata diA. Al Castellani succede tutto nel secondo tempo, con Badelj che porta subito avanti il. Al 54? Esposito sbaglia il rigore e ne approfitta la squadra di Vieira, che trova il 2-0 con Ekuban. Al 74? il gol di testa di Esposito riapre i conti, ma non basta. Sono quindi 19 i punti in classifica per entrambe le squadre che, al momento, si piazzano al 12esimo e 13esimo posto.