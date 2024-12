Sport.quotidiano.net - Sassuolo, subito l’occasione riscatto. Arriva un Cosenza in crisi di risultati

di Lorenzo LonghiChe dalla sconfitta di Pisa ci sia qualcosa da imparare lo hanno detto più o meno tutti, in casa neroverde, nel commentare un rovescio che, sebbene non comprometta nulla per le ambizioni del, di sicuro non ha permesso a Berardi e compagni di chiudere virtualmente la pratica già alla fine del girone di andata. Poteva accadere ed è accaduto, ma la particolarità del calendario di Serie B già regala a stretto giro alla squadra neroverde una possibilità di: domani pomeriggio al Mapei arriverà infatti ilnella prima giornata del girone di ritorno che, contestualmente, sarà anche l’ultima prima della sosta. L’interruzione della striscia positiva e di quella delle vittorie consecutive, per paradosso, aiuterà ila giocarsela senza pensare a record o primati, ma solo alla classifica, e l’avversario di domani noncerto a Reggio Emilia nel suo momento migliore: ultimo a 17 punti in coabitazione con il Südtirol (attenzione, però: il club è gravato da una penalizzazione di 4 punti, e sul campo ne ha ottenuti 21), ilnon vince ormai da 6 partite – ultimo successo il 9 novembre, 2-3 in casa del Brescia – e negli ultimi due mesi ha perso anche contro Frosinone e Carrarese ma, se non altro, a Santo Stefano è uscito imbattuto dal derby contro il Catanzaro, rimontando lo svantaggio all’ultimo secondo – letteralmente: era il sedicesimo minuto di recupero – grazie a un calcio di rigore, al termine di una gara che i tifosi ricorderanno a lungo per tutto ciò che è avvenuto.