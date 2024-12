Agi.it - Quattro italiani tra 57 super ricercati europei

AGI - Giovanni Motisi, Domenico Bellantoni, Vincenzo Parisi e Renato Cinquegranella. Sonoglicompresi nella lista dei 57dalle polizie europee in quanto responsabili di omicidio. "Hanno le mani sporche di sangue" c'è scritto sul sito EU Most Wanted dell'Enfast, l'European network of fugitive active search teams, servizio attivo nella ricerca dei latitanti supportato da Europol: in homepage, foto segnaletiche, nomi e l'invito ai cittadini a contattare tempestivamente le autorità in caso ne riconoscano qualcuno. Tra i nostri connazionali, il nome più noto è quello del palermitano Giovanni Motisi, 66 anni l'1 gennaio prossimo, irreperibile dal 1998. Conosciuto con il soprannome di 'u pacchiuni, il grasso, esponente di spicco di Cosa nostra, dopo la cattura di Matteo Messina Denaro viene considerato da molti il nuovo capo dell'organizzazione.