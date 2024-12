Agi.it - Pino Insegna querela giornali e siti: "Contro di me martellante campagna denigratoria"

AGI - I magistrati della procura di Roma hanno aperto un'indagine, per il momento a carico di ignoti, dopo la denuncia-presentata lo scorso 26 novembre dal conduttore televisivoInsegno per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti di Open e di altre testatestiche, tra cui Dagospia. Insegno, reduce dalle non fortunatissime esperienze in Rai con i programmi 'Mercante in fiera' e 'Reazione a catena', ritiene, attraverso il suo difensore, l'avvocato Roberto De Vita, di essere stato oggetto "di unae politicamente strumentale" per il rapporto di amicizia di vecchia data tra lo stesso conduttore tv e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un legame che ha spinto più volta ia bollare Insegno come un 'raccomandato' della premier.