Liberoquotidiano.it - "Partita terrificante". Alessandro nella bufera: De Martino in imbarazzo totale | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sabato 28 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De. E per l'occasione ha giocatoin rappresentanza della Regione Veneto, in quanto proviene dalla provincia di Verona. "Ohhhh, finalmente stasera giocaalias 'Beautiful', alias 'Vacanze di Natale', alias 'Il mio cantante preferito'.te che bello", ha esclamato lo showman campano.di professione è un responsabile commerciale. Ma si diverte anche a fare il mental coach, l'istruttore di tennis e a fare il personal trainer. E, soprattutto, mezzo cantante. Il concorrente ha deciso di giocare con il pacco numero 20, insieme a sua figlia Francesca. Ma purtroppo per lui,non ha disputato una buona. Anzi. Il concorrente si è fatto immediatamente scappare il pacco con 300mila euro.