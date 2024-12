Thesocialpost.it - Messico, violento scontro tra un bus e un camion: 8 morti e 27 feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico incidente dal bilancio, purtroppo, pesantissimo: 8 persone sono infattie 27 sono rimaste ferite a seguito di unavvenuto infra un autobus e un: l’impatto si è verificato su un tratto di autostrada vicino alla capitale dello Stato di Veracruz, Xalapa. Leggi anche: Cecilia Sala prelevata subito dopo l’arresto in Italia del trafficante di armi: la coincidenza insospettisceLe persone decedute sono 3 uomini, 4 donne e una bambina. I 27sono stati curati negli ospedali locali. Ancora da chiarire la causa dell’incidente: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, oltre al personale medico, che cercheranno ora di capire come sia stato possibile che i due mezzi siano entrati in collisione tra loro.L'articolotra un bus e un: 8e 27proviene da The Social Post.