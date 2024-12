Ilfattoquotidiano.it - Manovra, il Senato vota la fiducia. Renzi dà del “camerata” a La Russa e attacca la norma contro i compensi esteri: “Illiberale, sovietica”

L’Aula delstando laposta dal governo sull’approvazione della legge di Bilancio per il 2025, nel testo approvato dalla Camera. Il passaggio finale arriva dopo le polemiche di venerdìla prassi del monocameralismo di fatto, che ha scatenato la protesta delle opposizioni insieme a quella del relatore di maggioranza, Guido Liris di FdI, arrivato a dimettersi simbolicamente da relatore. Lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è detto d’accordo sulla necessità di affrontare la questione, sottolineando che “l’iniziativa deve essere parlamentare”. Ma la seduta di sabato è stata segnata da un altro fuori programma: un teso botta e risposta in aula tra Matteoe Ignazio La.Il leader Iv ha chiesto al presidente deldi far rispettare il silenzio durante l’intervento.