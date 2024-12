Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso 12-10, United Rugby Championship in DIRETTA: Gesi riporta avanti gli emiliani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51?- Girandola di sostituzioni che ha inizio. Sono ben 5 i cambi del, con Lamaro che lascia il campo.49?- Stavolta è Prisciantelli a provare la trasformazione, ma anche per lui arriva l’imprecisione.12-10.48?- METAAAA! Attacco tambureggiante dei padroni di casa, che con un gran numero di Garcia aprono la strada della meta a.46?- Menoncello sbroglia una pericolosa ripartenza delle. Tante imprecisioni da parte delin questo avvio di ripresa.44?- Ingresso laterale che punisce il. Risalita gratis del campo per gli.42?- Fischetti sceglie il timing giusto ed ottiene il tenuto avversario.che si riversano nella metà campo dei trevigiani.41?- Drop di Smith, si riparte.SECONDO TEMPO16:52 Si chiude un interessante prima frazione.