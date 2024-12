La drammatica storia di Marco | Bullizzato e deriso mi ha salvato dal suicidio mia mamma Scendo in politica perché nessun ragazzo deve pensare che sia meglio morire

Leggi su Dayitalianews.com

Il disagio giovanile oggi è un tema molto sentito e purtroppo non sono pochi i giovani studenti di scuola o universitari che, bullizzati o messi sotto pressione da una società che li stritola, pensano che ilsia l’unica strada possibile. Recentemente ha fatto molto discutere la lettera di ununiversitario di Bari, che ha chiesto a Babbo Natale il regalo di sparire per sempre. E ha cercato di sparire per sempre ancheMancuso, 22enne consigliere comunale di Vercelli che ha raccontato a Fanpage la suache l’ha portato sull’orlo del baratro.L’adolescenza diMancusoai microfoni di Fanpage ha spiegato che ha avuto un’infanzia molto serena, anche se vedeva poco i genitori che erano molto impegnati nel lavoro: la madre lavorava in un supermercato e il padre era un chimico farmaceutico.