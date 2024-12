Inter-news.it - Inter, prima della partita un regalo dal Cagliari! L’iniziativa

traci sarà un’iniziativa speciale all’Unipol Domus. Ai nerazzurri verrà consegnato pure unDELL– “IlCalcio, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e al CommercioRegione Sardegna, è lieto di presentare un momento che fonde il fascino del calcio con la bellezza senza tempotradizione musicale sarda. Sabato 28 dicembre,del fischio d’iniziosfida di Serie A tra, l’atmosfera dell’Unipol Domus sarà resa unica da un’esibizione di canti popolari tradizionali. Ad animare il pre-gara sarà l’Associazione Culturale Folcloristica “Coro Bobore Nuvoli” di Nuoro, che si esibirà indossando gli abiti tradizionaliSardegna. Il coropreterà brani di profonda intensità emotiva, come “A Diosa” (No potho reposare) e “Su Ninnieddu”, celebri melodie che parlano di amore universale e portano un messaggio di pace e serenità in sintonia con le festività.