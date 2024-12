Quotidiano.net - Il governo apre (ma non troppo). Slitta la nomina, rebus generale

Boni Sembrava fatta, ma resta un margine di incertezza sui tempi e sul nome per il passaggio di consegne nella carica di commissario alla ricostruzione per l’alluvione, ricoperta fino ad oggi dalFrancesco Figliuolo, già ai saluti finali perchè chiude il 31 dicembre per passare alla vice direzione dell’Aise, l’agenzia dei servizi segreti per l’estero. Con ogni probabilità oggi il Consiglio dei ministri non certificherà il nome e la figura che prenderà il posto di Figliuolo in Emilia Romagna. In questo scorcio di fine d’anno il refrain dava per certa la nuovadiincon l’ingaggio di Mauro D’Ubaldi, ufficiale con grado di corpo d’armata che lascerebbe il Comando logistico dell’esercito, la struttura che gestisce i rifornimenti, la sanità militare, i trasporti, gli organismi ingegneristici.