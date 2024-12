Ilgiorno.it - E Legnano guardò dall’alto in basso Milano

D'accordo, l'Olona non sarà il Tamigi o la Senna, e la basilica di San Magno non sarà Notre Dame o l'abbazia di Westminster. Vista dall'alto della ruota panoramica (34 metri d'altezza) installata per le festività natalizie, però, anchenel suo piccolo riesce a emozionare. Specie in giornate soleggiate e terse come queste, con l'arco alpino dal Monte Rosa alla Grigna che dà spettacolo. La città dell'Alto Milanese ha saputo insomma stupire, con un'idea che poteva sembrare strampalata e invece sta riscuotendo un successo insperato. Ale ruote panoramiche non hanno invece mai goduto di particolare fortuna. Mandata definitivamente in pensione quella storica del luna park delle Varesine, si è parlato a più riprese di montarne una nella zona del parco Sempione. Prima nel 2009 e poi nel 2015 per l'Expo.