Da New Orleans al Feronia. Concerto di musica Gospel

Torna domani alle 18 l’appuntamento con la grandealdi San Severino. Per proseguire quella che ormai è una tradizione decennale, arrivano gli Spirits of NewChoir, un’originale e spettacolare formazione composta da dieci fra i migliori musicisti provenienti dai gruppidelle chiese battiste di Newe della Louisiana. La corale affonda le sue radici nella più genuina tradizione dellareligiosa dei neri d’America e grazie ad un’intensa capacità vocale ed interpretativa riesce a generare un clima di gioiosa e fraterna unione con tutti i presenti in sala. La dimensione live è infatti la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro fama nel mondo, esibendosi nei più prestigiosi appuntamenti americani: dal NewJazz & Heritage Festival al Monterey Jazz Festival, dall’American Virgin Island Fest al South CaliforniaEvent.