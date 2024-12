Come bisogna comportarsi in prossimità delle strisce pedonali se si è in auto?

Leggi su Laprimapagina.it

L’mobilista che non si ferma se ci sono leviola il Codice della Strada e in caso di sinistro rischia che la compagnia assicurativa chieda di rimborsare il risarcimento dei danni. Infatti il Codice della Strada prevede che in, glimobilisti devono dare la precedenza ai pedoni, a meno che l’attraversamento non sia regolato da un impianto semaforico. In quest’ultimo caso le precedenze di pedoni emezzi vengono regolate dal semaforo.Di seguito le regole che glimobilisti devono rispettare nelle vicinanze degli attraversamenti:avvicinamento prudente agli attraversamenti, rallentando e scalando la marcia;se necessario, fermarsi per consentire il passaggio dei pedoni;fermarsi poco prima.La multa per chi non garantisce la precedenza ai pedoni ove previsto, va da 167 euro a 665 euro.