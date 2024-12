Bergamonews.it - Atalanta, all’Olimpico per chiudere un 2024 memorabile: sfida alla Lazio per mantenersi in vetta

“Noi vinciamo undici partite in fila, ma continuiamo a non staccare le altre”. Dopo la vittoria sofferta contro l’Empoli, Gian Piero Gasperini ha guardato la classifica con un sorriso e ironizzato sul fatto che, per quanto prima in classifica, l’non è ancora riuscita a prendere vantaggio sulle dirette concorrenti. In effetti il Napoli è ancora a -2, mentre c’è l’Inter a -3 ma con una partita in meno e quindi potenzialmente in pari, dopo la sospensione della partita contro la Fiorentina. E poi quarta, a -6, c’è anche la.Questa sera (sabato 28 dicembre ore 20:45)la Deaquella che forse sulla carta non può essere definita una contender per lo Scudetto, ma che è lì, nelle zone alte della classifica, e se lo merita. Si tratta di un test fondamentale, come lo sono state le due gare di inzio mese contro la Roma sempre(vittoria 0-2) e contro il Milan (vittoria 2-1).