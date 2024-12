Dilei.it - Ascolti tv 2024, i flop e i top dell’anno

Si dice che la televisione sia in fin di vita, soppiantata dai social e dallo streaming. Eppure, quest’anno i telespettatori in Italia sono aumentati. Stando ai dati rilasciati da Agcom, sono stati 8,12 milioni gli italiani che hanno guardato la tv ogni giorno per l’intero giorno; 18,7 i milioni che, ogni giorno, si sono sintonizzati sul prime time. Il merito, però, più che dei lavoratori dello spettacolo è degli sportivi, sono state le Olimpiadi di Parigi e gli Europei di calcio a segnare i picchi più alti di share.E le classiche trasmissione televisive, invece, come se la sono cavata? Quali delle emittenti ha assunto la migliore strategia? Ripercorriamo tutti ie i top televisivi di questogiunto ormai al termine.I programmi più visti delDomina con uno share del 75,1% la classifica delle trasmissioni più seguitela serata finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare la giovane Angelina Mango.