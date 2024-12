Ilgiorno.it - Ambiente e sicurezza. E un “centralone“ per gestire i bisogni

Leggi su Ilgiorno.it

Garantire ladegli edifici e di conseguenza la protezione della popolazione scolastica è al primo posto nel calendario triennale 2025-2027 delle opere pubbliche in materia di edilizia scolastica della Provincia MB. Nel territorio di Monza e della Brianza, la Provincia gestisce 30 istituti scolastici, molti dei quali distribuiti su più edifici, per un totale di 58 strutture. La popolazione scolastica che vive, studia e lavora in questi spazi è di circa 35mila persone. Tra gli interventi previsti, si contempla l’adeguamento antincendio di quattro istituti scolastici, migliorando la gestione in caso di emergenza, riducendo i rischi e assicurando ambienti di apprendimento più sicuri. Le scuole coinvolte: l’ITI P. Hensemberger di Monza (900mila euro), l’ISIS Mosè Bianchi di Monza (900mila euro), l’IIS Da Vinci di Carate Brianza, per 530.