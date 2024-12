Vanityfair.it - Alberto Pellai e le tre regole salvavita da insegnare ai bambini contro gli abusi sessuali: «Dico no, scappo via, corro a dirlo a qualcuno»

Leggi su Vanityfair.it

Lo psicoterapeuta e scrittore è intervenuto con un lungo articolo sulla drammatica vicenda dei coniugi piemontesi che si sono tolti la vita per non aver retto al dolore del suicidio della figlia, vittima dida piccola. «Nessuno, quando sei bambino, ti fornisce la strategia di prevenzione primaria necessaria in questi casi»