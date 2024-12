Puntomagazine.it - Villaricca: Il consiglio comunale diventa un palcoscenico di malgoverno

Basta con l’arroganza del Presidente deldial servizio di un Sindaco che a distanza di un anno dalla sua elezione non ha più la fiducia dei cittadini e della maggioranza degli elettoriPer la seconda volta consecutiva nel mese di Dicembre viene convocato un“urgente” , senza il preventivo confronto nella Conferenza dei capigruppo come prevede il regolamento del(ART. 8 – Conferenza dei Capigruppo 1. È istituita la conferenza dei Capigruppo, formata dai rispettivi capigruppo o loro delegati, per la programmazione ed il coordinamento dei lavori consiliari e per la valutazione di fatti ed avvenimenti che comportino l’opportunità di un esame immediato e preventivo.).Vengono inoltre inseriti nell’ordine del giorno ben 12 punti che di urgente non hanno niente, tranne due variazioni di bilancio che vanno approvate entro il 31 Dicembre, per un ritardo imputabile alla approssimazione amministrativa della Giunta.