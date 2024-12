Lanazione.it - Viaggiare per le feste? “Le mete esotiche e lontane restano le più ambite”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 27 dicembre 2024 – Che sia una meta al caldo o con la neve poco importa. I cittadini sono tornati a, soprattutto nel periodo delle. Forse è da rivedere il detto “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, perché saranno tanti i grossetani che si dirigeranno all’estero. La strategia infallibile per un viaggio senza spendere cifre folli? Anticipare di mesi la prenotazione. La parola alle agenzie di viaggi. “Per muoversi nel periodo natalizio serve largo anticipo, bisogna essere molto previdenti – afferma Barbara Urbano di ‘Infinito Viaggi’ –. Le partenze che abbiamo sono state prenotate durante l’estate, muoversi adesso significa spendere tanto. Le capitali hanno cifre altissime, in tutte le compagnie aeree comprese le low cost non costa meno di 200 euro se viene comprato con anticipo.