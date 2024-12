Oasport.it - Sci alpino, Brignone cerca di rompere la maledizione di Semmering. Esame importante per Rast

Leggi su Oasport.it

Come ormai da tradizione la Coppa del Mondo femminile di scisaluta l’anno un doppio appuntamento sulle nevi austriache. Nell’ormai consueta alternanza tra Lienz (anni dispari) e(anni pari), tocca proprio a quest’ultima località ad ospitare un gigante ed uno slalom. Assente Mikaela Shiffrin, che ha un rapporto speciale con, visto che in carriera ha vinto per ben sette volte, le ultime tre consecutive, con una pazzesca tripletta nel 2022.Chi invece ha un rapporto conflittuale con la pista diè Federica. La valdostana non è mai riuscita a salire sul podio, con l’azzurra che ha ottenuto i migliori risultati in carriera proprio nell’ultima circostanza (un quarto ed un quinto posto).dilaanche perchè ha assolutamente bisogno di una vittoria o comunque di un podio per chiudere al meglio l’anno e rilanciarsi non solo in ottica classifica di specialità (pesa lo zero di Killington dopo la vittoria di Soelden) ma anche in chiave classifica generale.