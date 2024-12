Ilgiorno.it - Saldi invernali 2025 in Lombardia: date, regole e consigli per gli acquisti

Milano, 27 dicembre 2024 – Con l’arrivo del nuovo anno, torna l’appuntamento con i. Molti negozi e siti online hanno già iniziato ad applicare sconti anticipati, ma la data ufficiale per l’inizio deiè fissata al 4 gennaio. È il momento ideale per concedersi qualche acquisto scontato, approfittando delle promozioni su abbigliamento, calzature, accessori e prodotti tecnologici. Il periodo deidurerà per due mesi esatti come stabilito dalla normativa regionale. MILANO - 05/01/17 - CORSO VITTORIO EMANUELE -IN CENTRO - FOTO BALTI/NEWPRESS PER TOGNOLATTI LUCIDI LeinIn Italia, ledeivariano da regione a regione e sono regolate dalla Riforma del commercio (Art. 15 comma 3 D. Lgs. Bersani n. 114 e ss.). Ine a Milano, iinizieranno ufficialmente sabato 4 gennaio, il primo giorno feriale antecedente l’Epifania.