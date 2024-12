Ilnapolista.it - Ronaldo: «Io allenatore? No, forse potrei diventare proprietario di un club»

Leggi su Ilnapolista.it

Di ritorno dalla vacanze con la famiglia in Lapponia, Cristianoha parlato di calcio e del suo pronostico per la Champions «Se dovessi scommettere su una squadra per vincere la UCL? Real Madrid. L’aura di Bernabeu è diversa. Tutte le squadre hanno paura di giocare lì. Questo è un dato di fatto». Parlando del suo exha proseguito: «La gente non si aspetta che il Real Madrid sia bravo all’inizio, ma alla fine. ora è davanti al Barcellona».Il campione portoghese ha sottolineato la qualità della Saudi League anche rispetto al campionato francese«La lega saudita è meglio della Ligue 1, certo. La Francia ha solo il PSG. Il resto è finito». Il clima proibitivo in Arabia non aiuta a giocare: «Prova a fare uno sprint con 38, 39, 40 gradi e vedrai.».Interrogato sul periodo decisamente negativo dello United di cui ha partecipato anche, prima di lasciare il calcio europeo, ha risposto: «Amo il Manchester United, voglio il meglio per loro».