Presto un maalox per la sinistra! L’ironia social di FdI colpisce ancora | ecco le cose difficili da digerire

Scartati i regali e superati i discorsi politici a tavola, è arrivato il momento di fare i conti con le “dadopo le feste”. Per la maggior parte degli italiani si tratta di lasagne, pasta al forno, dolci di varia natura. Per ladei risultati del governo, per i quali non basta un. Annunciata nelle scorse ore, è stata rilasciata stamattina la nuova puntata della campagnadi FdI per un Natale all’insegna delnei confronti di un’opposizione che si dimostra tristissima anche durante le festività.Prosegue la campagnadi Natale di FdI tutta da ridere“Per te la lasagna. Per Landini il record di occupazione”, si legge nella mini brochure digitale rilasciata da FdI su Instagram, che affianca una teglia mezza vuota a un segretario della Cgil imbronciatissimo e con lo sguardo perso.