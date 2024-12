Tpi.it - Natale a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2022 scritto e diretto da Giovanni Bognetti, con protagonisti Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDopo venticinque anni la famiglia Delle Fave si separa: i figli, Alessandra e Emilio, abbandonano il paese della provincia e vanno a vivere in città lasciando i genitori, Carlo e Anna. I ragazzi nel giro di pochi mesi, presi dalla loro nuova vita, limitano i rapporti con i genitori, non partecipando al funerale della zia Tea e Alessandra non si presenta al festeggiamento del suo compleanno nella casa padronale. I genitori insospettiti si recano in città senza preavviso, venendo mal accettati dai figli, i quali fannoai genitori che non saranno presenti a casa per il