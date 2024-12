Terzotemponapoli.com - Napoli-Venezia, parla Savino

sarà il match di Domenica alle 15.00 allo Stadio Maradona. Sarà un’altra gara che gli uomini di Conte dovranno far loro. Di fronte unche, dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Cagliari, si è rilanciato nella lotta per non retrocedere.: “sono due società cresciute tantissimo”A RadioCentrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Alberto, allenatore ed ex calciatore: “sono due società cresciute tantissimo. Gli azzurri hanno fatto tanto e devono ancora fare, quest’anno è arrivato un grande allenatore e sta facendo un lavoro enorme. Di talenti in Italia e ace ne sono molti, vanno scovati e, soprattutto, bisogna farli giocare. E’ importante che sin da piccoli i ragazzi abbiano la possibilità di confrontarsi con calciatori già grandi.